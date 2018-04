Homem-bomba mata 20 durante funeral no Paquistão Uma explosão provocada por homem-bomba, nesta sexta-feira, matou 20 pessoas que participavam do funeral de um líder xiita no noroeste do Paquistão. ?Vinte pessoas morreram e cerca de 25 ficaram feridas?, disse Ashiq Saleem, administrador do hospital público na cidade de Dera Ismail Khan. Um funcionário da polícia local informou que mais de 40 pessoas foram feridas na explosão e que o ataque tinha sido provocado por um suicida. ?Um toque de recolher foi imposto na cidade?, informou o chefe administrativo do distrito, Syed Mohsin Shah. As informações são da Dow Jones.