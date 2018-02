Homem-bomba mata 20 pessoas no Iraque

Um policial, que não quis se identificar por não estar autorizado a falar com a imprensa, afirmou que o candidato, ferido no ataque, não havia solicitado qualquer segurança extra para o evento. Ahmad al-Hadlouj, de 34 anos, que também ficou ferido na explosão, disse que centenas de pessoas haviam se reunido na rua para o comício. O seu pai, membro do bloco político do candidato, também se feriu. "Este é o nosso sangue (derrubado) pela população", disse al-Hadlouj. "Ainda participaremos das eleições."

Não houve reivindicação imediata de responsabilidade, mas, segundo o policial, o ataque tem a marca dos militantes da Al-Qaeda, que usam homens-bomba, carros-bomba e ataques coordenados no Iraque, com o objetivo de minar a confiança no governo liderado por xiitas. As informações são da Associated Press.