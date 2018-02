Homem-bomba mata 23 em festa de casamento Um homem-bomba matou ontem o deputado afegão Ahmad Khan Samangani, um importante político opositor do Taleban, e outros 22 convidados em uma festa na Província de Samangan, no norte do Afeganistão. O suicida detonou os explosivos ao abraçar o parlamentar, que celebrava o casamento de sua filha. A explosão também matou o chefe da inteligência na província e um importante comandante policial. Segundo autoridades locais, cerca de 60 pessoas ficaram feridas.