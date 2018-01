Homem-bomba mata 4 e fere 35 no Afeganistão Um militante suicida atacou nesta quarta-feira, 14, um comboio da polícia no leste do Afeganistão, provocando a morte de mais quatro pessoas e ferindo 35, informaram autoridades locais. Policiais realizavam uma patrulha pelas ruas de Khost quando o suicida se aproximou deles e detonou as bombas, disse Mohammad Zaman, subcomandante da polícia local. O comandante da patrulha ficou ferido no ataque. O secretário de Saúde de Khost, Gul Mohammadin Mohammadi, disse que quatro civis morreram e 35 ficaram feridos, a maioria deles lojistas e pedestres. Segundo Mohammadi, 12 dos 35 feridos apresentam quadro clínico considerado crítico.