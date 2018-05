Homem-bomba mata governador e 3 filhos Um homem-bomba matou ontem o governador do Distrito de Zhari, na Província de Kandahar, sul do Afeganistão, e três de seus filhos, menores de 10 anos. Outros dois filhos do governador Jaruddin e três pedestres ficaram feridos na explosão que ocorreu diante da residência oficial. Zhari tornou-se uma das áreas mais violentas do Afeganistão.