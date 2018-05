Homem-bomba mata nove no Afeganistão Um homem-bomba vestido como soldado do Exército afegão matou ontem nove militares em uma base no leste do país. Cinco das vítimas eram soldados da Otan. As outras quatro pertenciam às forças de segurança afegãs. O Taleban assumiu a responsabilidade pelo atentado. O militante se infiltrou no Exército há um mês.