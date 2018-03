Homem-bomba mata uma pessoa em restaurante israelense Um homem-bomba entrou em um restaurante na manhã desta quinta-feira em Sde Trumot, uma vila rural israelense a 5 km da cidade de Beit Shean, e detonou os explosivos. O suicida morreu na hora e o dono do restaurante acabou falecendo no hospital. Nenhum grupo se responsabilizou pelo atentado. Segundo testemunhas, o suicida estava sozinho e explodiu assim que entrou no restaurante. Uma equipe de bombeiros foi chamada para conter o fogo gerado pela explosão. Ainda não se sabe se há outros feridos.