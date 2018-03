Homem-bomba palestino explode em posto de checagem Um homem-bomba palestino detonou nesta terça-feira os explosivos atados a seu corpo quando forças de segurança o pararam em um posto de checagem em Bakaal-Sharkiyeh, um vilarejo palestino na fronteira entre Israel e a Cisjordânia. Depois de o homem ter se aproximado a pé do posto de checagem, forças de segurança o pararam e começaram a revistá-lo, informou o Exército. Antes do fim da revista, o homem detonou os explosivos atados a seu corpo, suicidando-se sem ferir as outras pessoas que estavam à sua volta, informou o Exército. Este foi o sétimo ataque do tipo nos últimos sete dias. Na noite de ontem, um palestino de 22 anos perpetrou um atentado suicida depois de ter seu carro parado pela polícia em um posto de checagem em Jerusalém Ocidental, perto da Cidade Velha. Um policial também morreu no ataque.