Homem capturado não era braço direito de Saddam Exames médicos demonstraram que o homem capturado no Iraque não é Izzat Ibrahim al-Douri, o braço direito de Saddam Hussein, disse Sabah Kadhim, porta-voz do ministro do Interior iraquiano. O indivíduo preso, um familiar de al-Douri, não era membro importante do regime de Saddam, apesar de ser procurado pelas autoridades. No domingo, funcionários iraquianos disseram ter capturado al-Douri em um enfrentamento a tiros no norte de Bagdá, mas logo o ministro da Defesa iraquiano negou a informação. Militares americanos também disseram que não podiam confirmar a captura.