Homem com faca faz reféns num ônibus em Berlim Um homem aparentemente armado com uma faca mantevem quatro reféns dentro de um ônibus municipal em Berlim, informou a polícia. O seqüestro do ônibus terminou rapidamente na noite de hoje, e o homem armado foi preso, informou a polícia. Não ficou imediatamente claro como foi solucionado o incidente que durou cerca de uma hora, mas a polícia anunciou que os três reféns - dois passageiros e o motorista - estão são e salvos. O ônibus ficou parado por cerca de uma hora numa praça no bairro nortista de Reinickendorf, na capital alemã, segundo o porta-voz policial Wolfgang Schulz. A região fora cercada pela polícia. Não foram dados imediatamente detalhes sobre a identidade do sequestrador nem sobre seus motivos.