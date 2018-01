Homem com metralhadora fere pelo menos dois nos EUA Um homem abriu fogo com uma metralhadora dentro de uma faculdade de administração na Case Western Reserve University. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas. Testemunhas relataram que o homem disparou indiscriminadamente. "Ele tinha uma metralhadora, uma mochila de livros, camisa de camuflagem, uma boina militar verde e calças brancas", disse LeKisha Spencer, 28 anos, que trabalha na cantina do primeiro andar. "Ele apenas andava, mirava e disparava". A porta-voz da faculdade, Marcie Hersh, afirmou que o prédio foi fechado e o atirador solitário permanece em seu interior. Uma pessoa foi atingida no lado de fora e levada a um hospital, e a outra continuava dentro do prédio. Carros da polícia cercaram o local, e atiradores de elite ocuparam posições em prédios vizinhos.