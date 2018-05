Homem com uniforme do Exército mata dois em prédio do governo afegão

Um homem vestindo um uniforme do Exército e com explosivos presos ao corpo matou pelo menos duas pessoas nesta segunda-feira em um ataque no prédio do Ministério da Defesa do Afeganistão, na capital do país, Cabul. Pelo sete ficaram feridas.

Autoridades afirmam que o autor do ataque entrou no prédio depois de mostrar uma credencial do Ministério e estão abriu fogo com um fuzil Kalashnikov.

O general Zaher Azimi, porta-voz do Ministério da Defesa, disse que o homem foi morto a tiros antes de conseguir detonar os explosivos.

Dois dos mortos eram militares - um deles era o guarda-costas do vice-ministro da Defesa.

A milícia Talebã reivindicou a autoria do ataque, afirmando que ele foi planejado para coincidir com a visita ao país do ministro de Defesa francês, Gerard Longuet.

A embaixada da França no Afeganistão afirma que Longuet não estava no local do ataque.

Segurança

Este foi o terceiro grande ataque dentro de instalações das forças de segurança afegãs nos últimos quatro dias.

Ainda neste ano, o governo do Afeganistão dará início ao processo de transferência do controle da segurança do país, que passará das forças da Otan para a polícia e Exército afegãos.

A partir de julho, está prevista a transferência de poder em sete áreas do Afeganistão. O processo deverá ser encerrado somente em 2014.

Um relatório divulgado pela ONU em março indica que o ano de 2010 foi o mais sangrento no Afeganistão desde o início da guerra no país, em 2001, com um grande aumento no número de civis mortos pelo segundo ano consecutivo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.