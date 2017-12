Homem come 173 asas de galinha para ganhar um torneio Joey Chestnut, de 22 anos, ganhou o Torneio de Asas na última sexta-feira, comendo 173 asas de galinha e batendo um recorde da competição, o prêmio foi o jipe Suzuki Grand Vitara 2006. Como de costume, o 14º Torneio de Asas anual estava repleto de fãs de cerveja, pilhas de asas de galinha temperadas, dúzias de "franguetes", dançarinas que animavam o público, em sua grande maioria homens. A versão da competição deste ano, patrocinada por uma estação de rádio voltada para esportes, a WIP-AM, incluía apenas competidores que nunca tinham participado antes do torneio. Chestnut foi qualificado para as finais bebendo um galão de leite (3,8 litros) em 41 segundos.