Homem c/transplante de face tem evolução satisfatória O espanhol que foi submetido a um transplante total de face no Hospital Universitário Vall d''Hebron, de Barcelona, "se recupera satisfatoriamente", informou um porta-voz do centro médico. "O paciente tem uma evolução favorável. Está consciente e orientado. Nas próximas semanas, poderá começar a falar e a comer", afirmou o porta-voz por telefone. Ele também anunciou que a partir de agora não proporcionaria outras informações. "O paciente tem que se recuperar; vamos ver mais à frente se faremos ou não outra apresentação da operação com sua presença", destacou.