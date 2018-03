Homem de confiança de Mubarak deixa a prisão Um oficial de segurança do Egito disse que um dos principais assessores do líder deposto Hosni Mubarak foi libertado da prisão e espera novas investigações sobre acusações de corrupção. Safwat el-Sherif, o ex-representante do parlamento nacional, saiu da prisão na quinta-feira, afirmou a fonte, que preferiu não se identificar porque não estava autorizado a falar com a imprensa.