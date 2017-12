Homem destrói ponte que era seu pesadelo no trânsito Um homem que durante 30 anos sofreu com outros milhares de moradores da região os intermináveis engarrafamentos devido a uma estreita ponte levadiça entre os Estados de Maryland e Virginia teve o prazer de destruir a via, com a autorização das autoridades. Dan Ruefly, que sofreu uma fratura no quadril num acidente na ponte, em 1999, baixou uma alavanca para desencadear a destruição com 90 toneladas de explosivos. A detonação controlada aconteceu à 1h25 (de Brasília). O homem, morador de Maryland que ganhou um concurso para ter a honra, cruzou a ponte todos os dias durante 30 anos. Ele fazia uma viagem de duas horas para chegar a seu trabalho, e se levantava às 5h da madrugada para evitar os engarrafamentos. "Para mim é uma honra destruir uma ponte que causou problemas intermináveis a todo o mundo", disse Ruefly a um canal de televisão. A Woodrow Wilson Memorial Bridge, que cruzava o Rio Potomac entre os dois Estados, ao sul do Distrito de Columbia, que abriga a capital americana, tinha sido construída em 1961. Com quatro pistas, ela recebia cerca de 75 mil veículos por dia na época. Atualmente, o número tinha aumentado para 200 mil e a cada dia os engarrafamentos de vários quilômetros eram o pesadelo de seus usuários. A situação piorava quando a ponte era erguida para permitir a passagem dos barcos que percorrem o rio. A velha ponte foi parcialmente substituída por uma nova, cuja construção começou há seis anos, com 12 pistas e uma capacidade diária de 300 mil veículos.