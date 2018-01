Homem detido em comício de Trump queria atirar contra o magnata

WASHINGTON - O homem que foi detido no sábado passado ao tentar tirar a arma de um policial em Las Vegas durante um comício de Donald Trump pretendia atirar no virtual candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, informaram fontes policiais à emissora "CNN" nesta segunda-feira.



Identificado como Michael Sandford, de 19 anos, o detido confessou às autoridades que tinha a intenção de usar a arma para disparar contra Trump, segundo as fontes citadas.

Sandford foi detido em um teatro de Las Vegas, onde ocorria o comício, ao iniciar uma conversa com um agente da Polícia Metropolitana da cidade e tentar retirar sua arma.



"Sandford começou uma conversa com um agente sob o pretexto de buscar um autógrafo" de Trump, afirmou a Polícia Metropolitana, em declarações divulgadas pelo jornal local Review-Journal.



"Os agentes alocados ao evento puderam rapidamente colocar Sandford sob custódia com pouca alteração (da ordem) no lugar", disse a polícia, acrescentando que entregou o indivíduo ao serviço secreto.



O serviço secreto, que costuma proteger personalidades de alto escalão do governo, como o presidente dos EUA, Barack Obama, ou líderes estrangeiros que visitam o país, também está a cargo da segurança de Trump como virtual candidato à Casa Branca.



Segundo a "CNN", o serviço secreto formulou várias acusações contra Sandford, entre elas a de agressão, e o jovem pode pegar até 10 anos de prisão se for condenado. O detido ainda está sob custódia do serviço secreto, que investiga o incidente e pode apresentar mais acusações, enquanto se espera que compareça peranteum tribunal.

Muitos comícios do magnata imobiliário foram polêmicos, com manifestações dentro e fora desses atos eleitorais. / EFE