Homem dispara fuzil e fere duas pessoas em New Orleans Um homem qualificado de "excêntrico" por seu advogado começou a disparar seu fuzil hoje no aeroporto de New Orleans, causando ferimentos em duas pessoas, após ter ficado ofendido pelos comentários que alguns passageiros fizeram sobre seu turbante. Patrick Gott, de 43 anos, disse aos policiais que começou a disparar devido aos risos e comentários irônicos feitos pelas pessoas sobre o turbante que usa como praticante da religião muçulmana. No momento do incidente, ele estava acompanhado de sua mãe e vestia camisa florida e shorts. Em meio aos disparos, Gott foi imobilizado por vários passageiros no saguão do gigantesco aeroporto Louis Armstrong, enquanto outros corriam apavorados. Uma das vítimas, um passageiro foi ferido no estômago e estava em estado crítico mas estável após ser operado num hospital próximo. A outra, um funcionário da empresa aérea Southwest Lines, foi ferido em uma das mãos. O incidente ocorreu na entrada do terminal, distante dos pontos de controle da segurança. Segundo seu advogado Patrick L. Fairbanks, Gott levava um Corão em suas mãos e invocava o nome de Alá enquanto atirava. Ele teria ido buscar o fuzil em seu automóvel após ouvir os gracejos ao seu redor. Fairbanks disse que Gott trabalhava, em 1998, como carpinteiro em Beaufort, na Carolina do Sul, quando contratou seus serviços profissionais para entrar com um pedido de falência após sofrer um ferimento grave que o impossibilitava de trabalhar e pagar suas contas.