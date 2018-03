Homem dispara no centro de Jerusalém Um homem abriu fogo no centro de Jerusalém, na madrugada deste domingo (hora local), ferindo pelos menos duas pessoas, uma delas gravemente, disse o porta-voz da polícia, Kobi Zrihen. O ataque ocorreu perto do hospital de Bikur Holim, no centro. A rádio do exército de Israel disse que era um ataque de um terrorista palestino, informação não confirmada pelo policial.