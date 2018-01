Homem é acusado de tentar embarcar com faca nos EUA Um homem com um tíquete de ida para o Yemen tentou embarcar num avião com uma faca escondida num livro, revelaram autoridades norte-americanas. Mohammed Ghanem, 21, foi preso neste sábado e será levado a juízo acusado de possuir uma arma na área de embarque do aeroporto. Ghanem foi detido na quinta-feira no aeroporto de Detroit depois que oficiais de segurança detectarem a faca embutida no livro. "Ele disse que não sabia de onde a faca tinha vindo", disse um oficial. Se for condenado, ele deverá pegar 10 anos de prisão. Ghanem nasceu no Yemen, uma república vizinha da Arábia Saudita. Ele é agora um residente permanente legalizado nos Estados Unidos e retornava para o Yemen para se casar.