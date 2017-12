Homem é atacado ao tentar levar mensagem divina a leões Um leão atacou nesta quarta-feira um homem que entrou em sua jaula e gritou "Jesus irá salvar você", em um zoológico na capital do Taiwan. Uma TV a cabo mostrou o leão arrancando a jaqueta do homem, identificado apenas como Chen, quando ele parou dentro da jaula que abrigava dois animais. Após ser atacado, sem pânico, Chen recuou, mas o leão pulou sobre ele e mordeu seu braço. O animal ainda segurou com as garras suas calças antes de recuar. Chen, calmamente, ficou de pé com seus braços feridos diante dos dois animais. Guardas afastaram os leões com jatos de água e a polícia os sedou com dardos tranqüilizantes. Chen pegou sua jaqueta e saiu sozinho da jaula. Ele foi levado ao hospital para exames. Médicos encontraram marcas de mordidas nas pernas e disseram que ele tem problemas psicológicos. Chen disse ter entrado na jaula dos leões porque ouviu vozes.