Homem é condenado à morte em caso de suicídio coletivo Um japonês foi condenado à morte nesta quarta-feira, 28, pelo assassinato de três pessoas que ele conheceu por meio de um site dedicado a suicídios em grupo em 2005, afirmou uma porta-voz do tribunal. O Hiroshi Maeue, 38, desempregado, convidou um garoto de 14 anos a cometer suicídio com ele por meio de fumaça de carvão, mas então sufocou o rapaz até a morte, informou a agência de notícias Kyodo. Maeue matou outras duas pessoas --uma jovem de 25 anos e um universitário de 21-- por meios semelhantes e abandonou os corpos, segundo a Kyodo. "A natureza dos crimes foi cruel e torna Maeue uma pessoa difícil de ser corrigida", disse o juiz Kazuo Mizushima, do tribunal de Osaka, no oeste do Japão, ao pronunciar a sentença de morte. Um aumento no número de sites que incentivam suicídio tem acontecido nos últimos anos no Japão, onde a taxa de suicídio é uma das mais altas entre países industrializados. Especialistas dizem que os sites atraem quem tem medo de morrer sozinho e a polícia afirma que o número de pessoas que morreram em pactos de suicídio em grupo depois de se encontrarem online somou 56 em 2006 ante recorde de 91 em 2005.