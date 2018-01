Homem é condenado à morte por assassinatos nos EUA Um desempregado que confessou ter feito dois seqüestros-relâmpago e matado suas vítimas no Estado norte-americano de Massachusetts foi condenado à morte nesta terça-feira. Se a sentença for cumprida, Gary Sampson, de 44 anos, será a primeira pessoa executada em Massachusetts em mais de meio século. Sampson foi condenado à morte pelos assassinatos de Philip McCloskey, de 69 anos, e Jonathan Rizzo, de 19. Ele confessou ter cometido os crimes com poucos dias de diferença em julho de 2001, depois de conseguir uma carona com cada um deles. A última execução em Massachusetts ocorreu em 1947. O Estado aboliu a sentença de morte em 1984, mas uma lei federal permite a aplicação da pena capital em caso de seqüestros-relâmpago.