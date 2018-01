Homem é condenado nos EUA por mentir sobre agressão Um homem que acusou quatro policiais de Miami de agressão foi condenado a quatro anos de prisão por mentir sobre as causas do incidente. Alexander Anazco afirmou que havia sido atingido por lançar uma pedra conta um veículo da polícia. Um mês depois do incidente, que aconteceu em 1997, Anazco, o pai dele e um amigo da família fizeram um acordo para confirmar a versão da história. Em julho, Anazco declarou-se culpado de seis acusações, entre elas obstrução de justiça e declarações falsas. Na última sexta-feira ele foi condenado pelos crimes. O pai e o amigo de Anazco aguardam sentença. Asbert Anazco já confessou ter obstruído a justiça e manipulado testemunhas e o amigo de Alexander, Armando Rodríguez, também se declarou culpado por perjúrio.