Homem é condenado por abusar de ovelha Acusado de ter abusado sexualmente de uma ovelha, o americano Jeffrey S. Haynes, de 42 anos, foi sentenciado nesta segunda-feira a dois anos e meio de prisão. Ele não contestou a decisão do juiz, mas tampouco confessou o crime. Tamara Towns, assistente da promotoria do condado, argumenta que Haynes deve ser registrado por agressão sexual normal, dizendo que após o acusado sair da prisão pode vir a atacar uma criança ou adulto. O acusado afirma nunca ter feito nenhum mal a qualquer ser humano. A polícia disse que Haynes foi pego em flagrante pelo proprietário da fazenda Bedford Township, no dia 26 de janeiro de 2005. Haynes foi preso em junho após seu DNA ter sido encontrado na ovelha. Haynes já possuía passagem pela polícia por invasão de propriedade, calúnia e difamação e estava em condicional por assalto à mão armada.