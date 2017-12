Homem é contaminado duas vezes pelo HIV Cientistas suíços divulgaram, nesta quinta-feira, o primeiro caso de um homem contaminado duas vezes pelo vírus da aids, o HIV. Trata-se de um homem de 38 anos, que foi infectado em uma relação sexual por um tipo de vírus diferente do que provocou seu primeiro soropositivo. O caso, publicado no New England Journal of Medicine, contradiz tudo o que foi considerado até agora pelos especialistas. Até agora, os estudos apontavam que os pacientes que já haviam contraído a doença desenvolviam imunidade a contágios posteriores. Os investigadores, encabeçados por Bernard Hirschel, observaram também que o descobrimento de um caso como este de certa forma complica ainda mais a busca de uma vacina contra a enfermidade. "Isso apenas comprova como ainda sabemos pouco sobre o HIV", disse Hirschel. O paciente vinha sendo tratado com sucesso, há dois anos, antes de ser detectado o novo vírus.