Homem é esfaqueado no metrô de Nova York Um homem de 18 anos foi esfaqueado numa estação do metrô de Nova York na região de Manhattan na manhã de ontem, transformando-se na terceira vítima de incidentes do gênero em poucos dias, informou hoje a polícia local. O homem aguardava um trem na plataforma por volta das 4h15 da manhã quando envolveu-se numa briga com outras cinco pessoas e foi atacado. Ele foi internado em condições estáveis de saúde. Ninguém foi preso. Na manhã de sexta-feira, uma mulher de 21 anos sofreu cortes no rosto e nas mãos quando estava em Manhattan e aguardava um trem para o Brooklyn. Na noite de sexta-feira, uma mulher de 26 anos foi esfaqueada no pescoço quando esperava um trem para o Queens. Nenhuma prisão referente a esses dois incidentes foi feita até o momento. A polícia informou que está investigando os casos como incidentes separados.