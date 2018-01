Homem é executado na Carolina do Sul, EUA Um homem condenado pelo assassinato de duas mulheres em 1992 foi executado neste sábado na cadeira elétrica da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. James Neil Tucker, de 47 anos, foi considerado morto às 18h11 locais de sexta-feira. Ele foi a primeira pessoa a ser eletrocutada em mais de um ano nos Estados Unidos. Em sua declaração final, Tucker manifestou remorso: "Àqueles que eu feri: minhas profundas desculpas. Lamento muito. Estou envergonhado." Ele foi condenado por assassinar duas mulheres em roubos de pequenas quantias para ajudar sua mulher grávida. Pessoas recentemente condenadas à morte na Carolina do Sul são mortas com injeção letal. Porém, os condenados antes de junho de 1995 podem ser eletrocutados se não fizerem a opção pela injeção.