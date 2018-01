Homem é executado por estupro e assassinato no Novo México Afirmando que gostaria de ver um assassino recebendo o que merece, uma mulher que fora estuprada com seis anos de idade e abandonada para a morte assistiu hoje a execução de seu atacante, que se transformou na primeira pessoa a ser executada no Estado americano do Novo México em aproximadamente 42 anos. Terry Clark, de 45, foi executado por estupro e pelo assassinato, em 1996, de Dena Lynn Gore, à época com nove anos. Ele cometeu o crime enquanto estava em liberdade provisória aguardando um apelo no caso de estupro de Donita Welch, que sobreviveu e está agora com 23 anos. Clark morreu por injeção letal. "Quero ter certeza de que ele perca algo que nunca poderá ter volta. Ele tirou isso de mim e de Dena... e agora ele nunca terá isso de volta", afirmou, aos prantos, Welch antes de assistir à execução.