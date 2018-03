Homem é hospitalizado com antrax pulmonar Um homem de 63 anos, hospitalizado desde a segunda-feira no condado de Palm Beach, na Flórida, teve confirmado diagnóstico de antrax pulmonar. Antrax é uma bactéria encontrada no gado e que às vezes ataca organismos humanos. Alguns países, entre eles os EUA, desenvolvem espécies modificadas de antrax como armas biológicas. O homem, natural de Lantana (Flórida), foi hospitalizado com suspeita de meningite. Mais tarde, exames revelaram tratar-se de um caso de antrax pulmonar. Os casos mais recentes dessa doença nos EUA haviam sido sob a forma cutânea (após manipulação de animais ou carne contaminada). Ao longo de todo o século 20, apenas 18 casos de antrax pulmonar foram relatados no país, o último deles em 1976. O secretário da Saúde da Flórida, John Agwunobi, disse que não há perigo de contágio e que não há, até o momento, nenhuma indicação de que existam outras pessoas contaminadas.