Homem é morto a facadas por não conseguir achar cigarros Um cidadão britânico de 48 anos foi morto a facadas no centro de Copenhague nas primeiras horas desta terça-feira por um dinamarquês que teria ficado nervoso porque o homem não conseguia achar um cigarro, informou a polícia. O britânico caminhava pelo centro de Copenhague acompanhado de uma dinamarquesa pouco antes do amanhecer desta terça quando foi parado numa esquina por homem de 32 anos que pediu cigarros, relatou o detetive Per Leo Jepsen. "De repente ele puxou um punhal e começou a esfaquear a vítima. Foram diversas facadas", prosseguiu Jepsen. Já havia bastante movimento na rua no momento do crime, muitas pessoas testemunharam o ataque e a polícia foi acionada. O suspeito, que não tinha antecedentes criminais, foi rapidamente detido.