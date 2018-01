Homem é preso após pular grade de proteção da Casa Branca

WASHINGTON - Um homem enrolado na bandeiras dos Estados Unidos foi preso na tarde de quinta-feira, 26, depois de pular a grade de proteção da Casa Branca enquanto a família Obama estava no local celebrando o Dia de Ação de Graças (veja vídeo abaixo).

Joseph Caputo foi controlado poucos instantes depois de escalar a barreira no lado norte da Casa Branca e foi indiciado pela tentativa de invasão, afirmou um porta-voz do serviço secreto americano. As autoridades não informaram a idade, a cidade de origem ou as razões alegadas por Caputo ao invadir o local.

Vanessa Peña, uma moradora do Estado da Virgínia que estava visitando a capital dos EUA com a irmã, afirmou que as duas viram quando Caputo tirou a camiseta, enrolou na bandeira americana e decidiu invadir a Casa Branca.

"Ele disse algo como: 'tudo bem, vamos fazer isso'. Depois, correu em nossa direção, pulou o primeiro bloquei e escalou a cerca de proteção", afirmou Vanessa. "Assim que ele caiu no gramado, ele levantou os dois braços e se ajoelhou", explicou.

Caputo foi imobilizado e detido pela equipe de segurança da Casa Branca. Segundo Vanessa, a ação toda não durou mais do que cinco minutos. No entanto, por medida de segurança, os turistas que estavam nas imediações do emblemático ponto da capital foram obrigados pela polícia a se distanciarem e boa parte do perímetro ficou isolada durante toda a tarde. / WPOST e REUTERS