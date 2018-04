Homem é preso após viajar do Japão aos EUA com 'bomba de fumaça'

Um homem foi preso nesta quarta-feira no Aeroporto Internacional de Los Angeles, ao desembarcar de um voo do Japão vestindo um colete à prova de balas e trazendo em sua bagagem uma bomba de fumaça e outras armas.

Cidadão americano, Yongda Huang Harris, de 28 anos, faria uma conexão para outro voo rumo a Boston, na costa leste, quando foi abordado pelo controle de segurança.

Ao vasculhar a bagagem do passageiro, os agentes encontraram facas, algemas e sacos para carregar cadáveres.

Ele foi acusado de transportar itens perigosos -sobretudo a bomba de fumaça.

"Ele foi detido por agentes de fronteira porque estava usando um colete à prova de balas com placas de proteção e joelheiras, o que foi considerado incomum. Ele tinha uma variedade de itens que levantaram suspeitas", diz o comandante da polícia de Los Angeles, Blake Chow.

Há relatos de que Harris, natural de Boston, também usava calças à prova de chamas e que outros itens em suas malas eram um machado, um cacetete retrátil, uma roupa protetora contra ataques com armas químicas e biológicas, uma máscara de gás, algemas de pés e um cacetete de chumbo.

As autoridades aeroportuárias disseram que o homem morava e trabalhava no Japão e que, até o momento, não tem cooperado com os interrogatórios, nem fornecido maiores detalhes sobre como conseguiu embarcar no Japão de posse das armas.