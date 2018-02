Homem é preso armado em Paris próximo a Chirac Policiais em Paris prenderam, neste domingo, um homem armado com um rifle calibre 22, perto do Arco do Triunfo, logo após o presidente da França, Jacques Chirac, passar pelo local em carro aberto, durante as comemorações de 14 de julho, data da Queda da Bastilha. Segundo a polícia, o homem é um neo-nazista, de 25 anos, e chegou a disparar um tiro antes de ser preso. A identidade do homem, no entanto, não foi revelada. Segundo testemunhas, o atirador estava de pé próximo ao arco, que fica em uma das regiões mais movimentadas da capital francesa: a avenida Champs Elysées. A polícia foi alertada pelas pessoas que estavam próximas ao atirador, que retirou a arma de uma caixa de violão. As comemorações do aniversário da Revolução Francesa não foram interrompidas. Segundo o site da BBC, o incidente lembra o bestseller O Dia do Chacal, de Frederick Forsyth. Na história, um assassino profissional com um rifle tenta matar o presidente da França Charles de Gaulle, durante uma parada militar em Paris, nos anos 60. A polícia francesa investiga como um homem armado pôde passar pelo forte esquema de segurança do local. As relações francesas e americanas marcaram a celebração da Queda da Bastilha deste ano. A parada deste domingo contou com a presença de 170 cadetes americanos. Integrantes da polícia de Nova York, assim como parentes de várias vítimas dos atentados de 11 de setembro, participaram do evento.