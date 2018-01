Homem é preso com armas e edição do Alcorão em hotel da Disneyland Paris

PARIS - A Polícia da França prendeu nesta quinta-feira um homem que carregava duas armas, uma caixa de munição e uma pequena edição do Alcorão na entrada de um dos hotéis da Disneyland Paris.

Uma fonte policial disse à agência EFE que a segurança do hotel New York deteve o suspeito no acesso ao local quando ele tentou passar sua mala pelo detector de metais, e, posteriormente, chamou a polícia. Segundo as primeiras informações, o homem não era conhecido pelos serviços de inteligências franceses.

A emissora France Info afirmou que o homem, que teria 28 anos, pretendia reservar um quarto no hotel. O site da Disneyland Paris explica que o New York, de quatro estrelas, está a poucos passos do Disney Village. Os hóspedes podem chegar ao parque por meio de um serviço gratuito de ônibus.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O suspeito não ofereceu resistência aos agentes na hora da prisão. O caso agora será investigado pela Polícia Judiciária de Meaux, nos arredores de Paris, indicou a France Info. De acordo com o jornal Le Parisien, o homem estava acompanhado por uma jovem, que também acabou sendo presa. Ele levava duas pistolas de calibre 16 milímetros.

A França continua em um estado de emergência desde ataques deixaram 130 pessoas em uma série de ataques jihadistas em novembro. / EFE e REUTERS