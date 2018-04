Homem é preso com faca perto de premiê O premiê finlandês, Jyrki Katainen, escapou ontem de um suposto agressor armado com uma faca, em um comício para as eleições municipais em Turku, no sudoeste do país, segundo um comunicado de seu gabinete. "Aparentemente, o homem tirou calmamente a sua faca do bolso, mas não teve tempo de fazer nada antes que os serviços de segurança o prendessem", afirmou Joonas Kallio, porta-voz do governista Partido da Coalizão Nacional, de Katainen, segundo o jornal finlandês Helsingin Sanomat.