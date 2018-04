Homem é preso com rifle na entrada do Capitólio Um homem que dirigia uma picape rumo ao Capitólio, onde fica o Congresso dos Estados Unidos, foi preso ontem na entrada do complexo. O homem, que dizia ter uma encomenda para o presidente Barack Obama, foi detido com um rifle em seu veículo, segundo a polícia. Ele foi identificado pelos policiais como Alfred Brock, de 64 anos, de Winnfield, Louisiana. Brock foi acusado por possuir uma arma de fogo não registrada e por posse de munição não registrada, segundo a sargento Kimberly Schneider, porta-voz da polícia do Capitólio. O suspeito não fez nenhuma ameaça explícita ao presidente, acrescentou Schneider. A polícia fechou por um breve período a entrada norte do Capitólio, enquanto a picape era inspecionada. Não foi encontrado nenhum outro material perigoso e o veículo foi guinchado.