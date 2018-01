Homem é preso por enviar mensagens de amor a Stephanie de Mônaco O Tribunal Correcional de Mônaco condenou a 16 dias de prisão um antigo empregado do palácio do príncipe Albert II por ter enviado torpedos com conteúdo amoroso a Stephanie de Mônaco, segundo fontes judiciais. David Lucas, de 30 anos, já tinha sido condenado a oito dias de prisão isentos de cumprimento em novembro pelo envio de 25 torpedos à princesa. Em julho, Lucas voltou a ligar para Stephanie de Mônaco e enviou a ela cinco mensagens de texto nas quais pedia um encontro, e por isso foi condenado agora a 16 dias de prisão. Lucas, que não compareceu à audiência realizada na terça-feira, tinha comunicado previamente por carta à Promotoria que desejava deixar a região. A sentença foi mais dura que o pedido da Promotoria, que tinha solicitado 13 dias de prisão.