Homem é resgatado após ficar 80 horas sob escombros no Nepal

KATMANDU - Um homem nepalês-francês de 28 anos foi resgatado nesta terça-feira, 28, após passar cerca de 80 horas preso sob os escombros do prédio atingido pelo terremoto no Nepal no sábado. Ele ficou preso junto a outros três corpos de vítimas.

O homem, identificado como Rishi Khanal, não teve acesso à água ou comida desde sábado por volta do meio-dia quando o tremor de magnitude de 7,8 graus na escala Richter destruiu prédios e matou milhares de pessoas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Ele parece ter sobrevivido por pura força de vontade", disse o médico Akhilesh Shrestha, que tratou Khanal. A equipe médica que acompanha o rapaz disse que ele pode ter quebrado uma perna.

O rapaz ficou preso no segundo dos sete andares do prédio. Os andares superiores estavam intactos e as equipes perfuraram o chão por baixo depois que ouviram seus gritos de socorro. Todo o resgate levou cerca de cinco horas. / REUTERS