Homem é resgatado vivo depois de 13 dias sob escombros Um homem de 57 anos em estado semiconsciente foi retirado dos escombros de um terremoto ocorrido há 13 dias, anunciaram fontes hospitalares nesta quinta-feira (08). De acordo com os médicos, ele sobreviveu devido a uma fonte de água à qual recorreu durante o tempo em que ficou soterrado. Porém, logo que foi resgatado, o homem perdeu a consciência e os prognósticos são incertos. "É um milagre", disse o doutor Mahdi Shadnoush, chefe de uma equipe médica ucraniana enviada à região de Bam para ajudar nos esforços de resgate. Segundo ele, o homem - identificado como Jalil - foi medicado logo após o resgate, ocorrido ontem. "Ele não teve acesso a comida, mas tinha água." Um repórter da The Associated Press viu Jalil no hospital. Ele estava ferido e vestia um avental de paciente enquanto permanecia deitado em um leito hospitalar, aparentemente respirando com a ajuda de aparelhos. Jalil estava magro, mas não parecia desnutrido. Ele tem cabelos grisalhos e a barba cresceu bastante durante o tempo em que ficou sob os escombros. Shadnoush não sabia ao certo como Jalil teve acesso à água que provavelmente o manteve vivo durante esses 13 dias, mas disse que as ruínas da casa onde ele foi encontrado estavam molhadas. Para Shadnoush, é difícil explicar cientificamente esse caso, mas a água aparentemente foi determinante. Raramente as pessoas sobrevivem a um terremoto por mais de três dias se estiverem soterradas. Ao ser encontrado, Jalil estava consciente o bastante para sussurrar seu nome às equipes de resgate, mas perdeu a consciência poucos minutos depois, disse Mohammad Reza Tahmasebi diretor do hospital ucraniano improvisado. Os médicos não sabem se Jalil sobreviverá. "Esperamos conseguir salvar sua vida", disse Shadnoush. "Uma equipe médica está cuidando dele. Estamos checando constantemente suas condições. Esperamos mantê-lo vivo, mas infelizmente não podemos garantir nada." Jalil é natural da cidade de Narmanshir, situada a cerca de 60 quilômetros, para onde viajou no dia 25 de dezembro para visitar um médico. Jalil passou a noite na casa de sua irmã, onde foi soterrado enquanto dormia depois de um terremoto de 6,6 graus na escala Richter ter atingido a histórica cidade iraniana no início da manhã do dia 26. O tremor destruiu praticamente toda a cidade de Bam e causou a morte de mais de 30.000 pessoas. Autoridades locais tentam agora localizar familiares de Jalil em Narmanshir. De acordo com Tahmasebi, Jalil pertence à etnia baluque, famosa no Irã por resistir a condições extremas. As equipes de resgate encontraram Jalil depois de outros moradores as terem avisado sobre um local onde pensavam ter um corpo soterrado. A Federação Internacional da Cruz Vermelha e as Sociedades do Crescente Vermelho divulgaram hoje um apelo por US$ 42 milhões para a recuperação de Bam e sua infra-estrutura. Por sua vez, o subsecretário-geral das Nações Unidas para Assuntos Humanitários, Jan Egeland, pediu US$ 29,4 milhões em ajuda emergencial em prol de nove agências da ONU para ajudar os sobreviventes.