Homem entrega a mulher a dois conhecidos para livrar-se de dívida Um trabalhador rural recém-casado entregou sua mulher ? uma jovem de 20 anos ? a dois conhecidos, para se livrar de uma dívida de jogo de 3 mil takas, o equivalente, na moeda de Bangladesh, a US$ 50,00. A jovem foi encontrada pela polícia amarrada, com a boca vendada, e com sinais de que havia sido estuprada. O marido está sendo procurado pela polícia, assim como um dos dois estupradores. O outro já foi preso, e foi ele que contou a história: a mulher lhes foi oferecida como forma de pagamento de uma dívida contraída no jogo. As leis de Bangladesh prevêem prisão perpétua para o crime de estupro. O marido pode pegar até dez anos de cadeia por induzir ao crime. O caso aconteceu na região de Alalerchar, uma cidade remota no distrito de Rangpur, a 250 quilômetros da capital, Dhaka.