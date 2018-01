Homem escala arranha-céu e pula para a morte Um homem escalou parte do mais famoso arranha-céu de Houston nesta segunda-feira para, em seguida, saltar para a morte enquanto uma multidão assistia, informou a polícia local. O homem estava perto do 30º andar da Williams Tower quando saltou, disse Jay Evans, um porta-voz do corpo de bombeiros. O edifício tem 64 andares. A polícia informou ter encontrado uma licença de motorista e uma nota com uma mensagem de natureza política. Autoridades recusaram-se a revelar a identidade do homem e detalhes sobre a nota. Fontes, porém, comentaram que ele não mencionava a idéia de suicídio.