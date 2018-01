Homem esfaqueia 28 crianças na China Um homem armado com uma faca, gasolina e explosivos invadiu um berçário na China oriental e esfaqueou 28 crianças antes que forças policiais pudessem detê-lo, anunciou o governo do país neste sábado. O berçário invadido por Yang Guozhu fica no centro de Suzhou, uma cidade ao oeste de Shanghai. O ataque aconteceu às 10h40 (horário local). Segundo informou a agência de notícias Xinhua, o chinês esteve a ponto de utilizar a gasolina e os explosivos no ataque, mas a polícia conseguiu detê-lo antes disto. As crianças não ficaram feriadas seriamente. O tratamento de emergência e exames foram feitos em hospitais próximos ao local. Ainda não está claro como o chinês Yang, de 41 anos, conseguiu entrar no berçário que abriga principalmente filhos de trabalhadores imigrantes, informou a agência de notícias.