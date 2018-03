Homem esfaqueia pessoas em rua de Tóquio e mata sete Um homem que afirmava estar cansado da vida atacou pessoas com uma faca em uma rua comercial de Tóquio no domingo, matando sete pessoas e ferindo outras. O homem foi com um caminhão alugado até um grupo de pedestres na hora do almoço e então passou a andar pela rua esfaqueando as pessoas no distrito de Akihabara, conhecido pelas lojas de eletrônicos. "Eu vim a Akihabara para matar pessoas", disse ele à polícia segundo a agência de notícias Kyodo. "Estou cansado do mundo. Qualquer um estava bom. Eu vim sozinho". Um porta-voz da polícia de Tóquio disse que pelo menos sete pessoas foram mortas e 12 ficaram feridas. "O homem saltou em um outro que ele tinha atingido com o veículo e o esfaqueou várias vezes", disse uma testemunha de 19 anos segundo a Kyodo. "Andando até a estação de Akihabara, ele acertou pessoas próximas ao acaso". A polícia disse que um homem foi preso, e imagens da televisão mostraram um homem de 25 anos sendo levado para dentro de um carro da polícia. Testemunhas disseram que os ataques pararam quando um policial armado enfrentou o homem, que segundo a TV NHK gritava enquanto cortava as vítimas.