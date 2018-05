Homem esfaqueia quatro passageiros em ônibus no Japão

TÓQUIO - Ao menos 13 pessoas, entre elas 11 estudantes, ficaram feridas após um homem armado com uma faca atacá-las em dois ônibus na cidade de Toride, a 40 quilômetros de Tóquio, nesta sexta-feira, 17, informou a policia.

Segundo a imprensa local, por volta das 7h45 da hora local (20h45 de quinta-feira, 15, em Brasília) o agressor entrou nos ônibus, que levavam muitos estudantes para as escolas, e tentou atingir os passageiros.

Inicialmente, a imprensa japonesa havia informado que 12 pessoas teriam sido esfaqueadas, mas a polícia local afirmou que quatro pessoas foram apunhaladas - uma delas está em estado grave - e as demais ficaram feridas ao tentar escapar durante a confusão causado pelo ataque. Todas foram levadas ao hospital mais próximo.

O homem, identificado como Yuta Saito, 27 anos, foi preso no local. Há muito tempo o Japão testemunha ataques com facas. Um dos mais graves, aconteceu em Junho de 2008 quando um homem matou sete pessoas e deixou 10 feridas no centro de Tóquio.

Local do crime foi cercado pela perícia japonesa.