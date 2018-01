Homem esfaqueia seis pessoas em sinagoga Um homem esfaqueou várias pessoas na sinagoga Chabad Bronnaya, situada no centro de Moscou nesta quarta-feira, disseram policiais e testemunhas. Pelo menos seis vítimas foram levadas a um hospital próximo após o ataque, ocorrido por volta das 17h30, horário local. Mas uma secretária da sinagoga, que identificou-se somente como Tatyana, disse para a Associated Press que sete pessoas ficaram feridas, algumas gravemente. Ela contou ter ouvido as vítimas gritando, mas comentou que o agressor parecia não dizer nada enquanto esfaqueava as pessoas. O suspeito foi detido pela polícia moscovita, disse uma fonte na corporação. De acordo com a agência de notícias Interfax, o homem tem pouco mais de 20 anos e reside em Moscou. Ainda segundo a agência, quatro de suas vítimas estão em condições críticas de saúde. Avraham Berkowitz, diretor-executivo das comunidades judaicas da extinta União Soviética, qualificou o ataque como anti-semita. A imprensa russa informou que o suspeito está sendo interrogado e o crime está sendo investigado como "crime de ódio".