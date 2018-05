Homem faz 2 reféns em centro para mulheres na França Um homem armado mantém como reféns dois funcionários de um centro para mulheres na cidade de Mulhouse, no leste francês, informaram hoje fontes oficiais. Um esquadrão especial da polícia foi chamado ao local, onde são atendidas mulheres passando por necessidades. Helene Courcoul, graduada funcionária pública, disse que o suspeito armado fez reféns um homem e uma mulher. Ela disse que não está ainda claro se a arma do homem é verdadeira ou de brinquedo. Helene contou que ele exige falar com sua ex-companheira.