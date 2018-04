Homem fere 28 crianças e três adultos na China

Um homem agrediu e causou ferimentos a 28 crianças e três adultos em um jardim-de-infância na cidade de Taixing, no oeste da China, de acordo com a agência oficial "Xinhua".

Cinco das crianças estão em condição grave após o ataque, realizado por um homem de 47 anos que portava uma arma branca, segundo fontes policiais.

O agressor foi detido pelas autoridades após as agressões, por volta das 9h30 desta quinta-feira, 29, pelo horário local (22h30 em Brasília). Dos três adultos feridos, dois são professores e o terceiro é um guarda do jardim-de-infância. As crianças feridas têm até quatro anos de idade, acrescentou a agência.

A agressão aconteceu um dia depois de outro incidente semelhante em uma escola de primária da província de Cantão (sul da China), onde 16 alunos e um professor ficaram feridos (cinco dos estudantes estão em estado grave).

Na quarta-feira, 28, foi executado na província de Fujian (sudeste) o cirurgião chinês Zheng Misheng, quem no último dia 23 de março apunhalou 13 crianças na porta de uma escola, matando oito delas.