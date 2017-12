Homem fere três em crime racial nos EUA Um homem que portava três pistolas e uma espada feriu três pessoas a tiros em um bar da parte sul de Manhattan (Nova York), num crime que, segundo a polícia, foi perpetrado por motivos raciais. Depois de começar os disparos, o suspeito foi imobilizado por duas mulheres e, então, detido pela polícia. Steve Johnson, um negro de 34 anos, foi ferido por policiais antes de ser acusado formalmente por tentativa de assassinato e porte ilegal de armas. O homem disparou contra a primeira vítima Jonah Brander, durante uma briga em frente ao bar Veloce, na Segunda Avenida, às 2h de domingo (horário local). Quando a vítima entrou no bar para chamar a polícia, o suspeito correu atrás dela. Outro homem que entrava no bar no momento aparentemente recebeu um disparo de Johnson no punho. Segundo testemunhas, Johnson gritava palavras contra pessoas de raça branca e prometeu vingança ?por milhares de anos de sofrimento?. Após os tiros, Johnson obrigou os funcionários do bar a entrarem na cozinha. Depois, forçou uma mulher a amarrar as mãos dos reféns com tiras plásticas enquanto espalhava querosene nas pessoas. O suspeito não chegou a atear fogo. Quando o atacante saiu da cozinha, Annie Hubbard e Ann Margaret Gidley tentaram imobilizá-lo, e Johnson deu um tiro na perna de Hubbard. As três vítimas foram levadas ao hospital nova-iorquino Belleveu. O primeiro homem, que recebeu um disparo no abdômen, encontra-se em estado crítico de saúde.