Homem fica preso em tanque de chocolate Pode parecer um sonho para os chocólatras, mas pisar em um barril de chocolate se tornou um pesadelo de duas horas para um homem de 21 anos na manhã desta sexta-feira. Darmin Garcia, empresário de uma companhia que fornece ingredientes de chocolate, afirmou que estava empurrando o chocolate tanque abaixo, porque o material estava preso. Quando o chocolate voltou a fluir, Garcia caiu no recipiente. "O chocolate foi para o meu cabelo, orelha, boca, por toda a parte", disse Garcia, que trabalha na empresa há dois anos. "Eu me senti como se tivesse engordado muitos quilos. Não podia me mexer." O conteúdo estava a 43º C, mais quente do que um banho de banheira comum, afirmou Greg Sinnen, bombeiro da cidade. Colegas de trabalho, policiais e bombeiros tentaram retirar o chocolate do corpo de Garcia. Garcia sofreu queimaduras e ferimentos. Depois de duas horas em contato com o chocolate, Garcia foi questionado se ainda sentia vontade de comer o doce: "nunca mais", afirmou.